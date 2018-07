Tunisie Telecom et Vodafone ont signé, mardi 10 juillet 2018 à Tunis, un accord de partenariat en Tunisie d’une durée de trois ans, constituant ainsi le premier du genre en Afrique du Nord pour Vodafone.

En vertu de cet accord (non contraignant) qui entre en vigueur le mardi 10 juillet 2018, Vodafone fournira un soutien stratégique et opérationnel, particulièrement dans les domaines de la technologie, des achats et des services fournis aux entreprises et aux particuliers. Il touche également d’autres services à l’instar du Roaming et des relations inter-opérateurs à l’échelle internationale.

Les équipes de Tunisie Telecom et de Vodafone œuvreront également à identifier d’autres pistes de collaboration plus approfondies au profit des clients des deux partenaires.

Dans un speech prononcé à l’occasion de la signature dudit partenariat, le président directeur général de Vodafone, Partner Markets, Diego Massidda, a déclaré : «Je suis ravi que Tunisie Telecom ait rejoint notre réseau de partenaires. Je suis impatient d’apporter le meilleur des services et de l’expertise de Vodafone à la Tunisie et d’établir une relation solide et durable qui profitera aux clients des deux sociétés. Vodafone bénéficiera également de l’expertise de Tunisie Telecom et de son profond savoir (ou expérience) de la région».

Pour sa part, Mohamed Fadhel Kraiem, président directeur général de Tunisie Telecom et président du Groupe, a souligné que «nous sommes très fiers de ce partenariat qui dotera Tunisie Telecom de solutions plus efficientes au profit des multinationales installées en Tunisie et de toutes les entreprises tunisiennes. Tunisie Telecom sera en mesure d’offrir des services plus compétitifs en matière de Roaming au profit de nos compatriotes lors de leurs déplacements dans les pays où Vodafone ainsi que ses partenaires sont présents et des clients de Vodafone visitant à la Tunisie».

Et le Pdg de l’opérateur tunisien de poursuivre : «En vertu de cet accord, Tunisie Telecom aura également l’opportunité d’accéder à la base de connaissance globale de Vodafone, et de réaliser des économies d’échelle qui seront constatées lors de nos achats d’équipements de télécommunication».

À propos du groupe Vodafone

Vodafone Group est l’un des plus grands groupes de télécommunications au monde qui fournit une gamme de services incluant la voix, la messagerie, les données et les communications fixes.

Vodafone Groupe possède des activités mobiles dans 25 pays, des partenaires avec des réseaux mobiles dans 47 autres, et des opérations de haut débit fixe dans 18 marchés.

Au 31 mars 2018, Vodafone Group comptait 535,8 millions de clients mobiles et 19,7 millions de clients haut débit fixe, dont l’Inde et tous les clients des coentreprises et des entreprises associées de Vodafone.

Pour plus d’informations: www.vodafone.com.

À propos des marchés partenaires de Vodafone

L’équipe des marchés partenaires de Vodafone œuvre à former des alliances stratégiques avec des opérateurs du monde entier, en s’associant pour offrir une gamme de produits et services mondiaux qui étendent la portée de Vodafone dans les marchés locaux.

Les accords de Vodafone Partner Market varient de l’itinérance et de la revente des services à l’image de marque complète des partenaires.

Créé en 2002, Vodafone Partner Markets est maintenant partenaire de 31 sociétés dans 47 pays.

A propos de Tunisie Telecom

Tunisie Telecom est le premier opérateur télécoms convergeant en Tunisie. C’est un opérateur pionnier qui offre ses services à 1 million de clients dans la téléphonie fixe et 4,5 millions de clients dans la téléphonie mobile.

Tunisie Telecom dispose de la couverture mobile la plus étendue du pays, détient et exploite une infrastructure nationale de réseaux fixe et fibre complémentés par un réseau de câble sous-marins permettant une connectivité directe et entièrement redondante avec l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

L’offre de Tunisie Telecom inclut des services allant du mobile à haut débit 4G jusqu’au FTTH (Fiber-To-The-Home) et FTTB (Fiber-To-The-Building) ainsi que des solutions Cloud et IP-MPLS pour les entreprises.