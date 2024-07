La société Tunisie Telecom, opérateur national de services de télécommunications en Tunisie a obtenu le label “Fournisseur de services informatiques en nuage national (N-cloud)” qui lui a été délivré par le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Neji, au siège du ministère.

Cette labellisation, obtenue vendredi, intervient conformément au Décret-loi n° 2023-17 du 11 mars 2023, relatif à la cyber-sécurité et à l’Arrêté du ministre des technologies de la communication du 13 septembre 2023, fixant les procédures et les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait du label “Fournisseur de services informatiques en nuage gouvernemental (G-cloud)” et du label “Fournisseur de services informatiques en nuage national (N-cloud)”.

Elle porte ainsi le nombre des fournisseurs des services Cloud labélisés (N-cloud) à huit fournisseurs.

Le Nuage ou Cloud est un centre de données accessible par des réseaux de télécommunications. Le prestataire de service d’hébergement ou fournisseur de service Cloud ayant obtenu le label N-Cloud ou G-Cloud après avoir justifié un haut niveau de compétence et de qualité de service en matière de cybersécurité.

En effet, dans le cadre de la stratégie digitale nationale 2025, la Tunisie a mis en place une stratégie nationale pour le Cloud, confiant à l’Agence Nationale de la Cybersécurité l’autorité de labéliser les fournisseurs de services d’hébergement. Les objectifs escomptés de ce nouveau cadre de qualification est d’encadrer les projets nationaux de “cloudification” et bien valoriser les ressources et les solutions basées sur le Cloud, de garantir la souveraineté numérique et mettre en œuvre sur le marché, une offre de Cloud souverain pour bien maîtriser la localisation de l’hébergement et la dépendance technologique, d’étendre d’une manière sécurisée le périmètre du Cloud national et du Cloud gouvernemental et d’améliorer la capacité ainsi que la qualité d’hébergement des applications et des services à l’échelle nationale.