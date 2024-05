Tunisie Télécom et l’AtGmo : “Run of Heroes” pour soutenir les malades d’hémopathies

Tunisie Télécom et l’AtGmo

L’opérateur national Tunisie Télécom, partenaire de l’association tunisienne des greffés de la moelle osseuse est l’association des patients atteints d’hémopathies (maladies graves du sang).

Tunisie Télécom partenaire des Héros, et ce le dimanche le 02 Juin 2024 à La Marsa Corniche.Retenez la date et soyez nombreux à venir soutenir notre action!

L’AtGmo peut assurer l’hébergement de 126 malades et accompagnateurs et fournir des aides (en transport, examens médicaux ) pour plus de 200 malades



La 3ème édition de “Run of Heroes” s’organisera autours de trois parcours comme d’habitude :

Run of Heroes : 10 Km

Family Run : 3 Km

Kids Run ( 9-12 ans ) : 1 Km

Le départ se fera à la Marsa Plage vers la zone touristique

Le circuit a été proposé par notre partenaire le Running Club Tunis.

Les frais de participation sont fixés à :

3km : 5dt

● 10 km : 20 dt

La vente des dossards aura lieu du 27 mai au 01 Juin dans les magasins:

– Decathlon La Marsa

– Decathlon Azur City

et du 27 au 31 mai à l’Agence Al Baraka Bank avenue Hedi Chaker Tunis