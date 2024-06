Le nombre des abonnements à la téléphonie mobile, tous opérateurs confondus (Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie, Lycamobile et Cayon Cloud Communications 3C) a atteint 16,4 millions en 2023, contre 12,7 millions en 2013, ce qui représente une hausse de 29%, d’après des données, publiées récemment, par l’Institut National de la Statistique (INS), dans le cadre de son “Rapport Annuel sur les Indicateurs d’Infrastructure”.

L’INS a fait savoir, aussi, que le taux de couverture de la population par les services de la troisième génération (3G) a évolué de 89,5%, en 2013, à 99,8% en 2023, et ce, “grâce aux réalisations accomplies au profit de ce domaine en vue de la modernisation de l’infrastructure”. Il s’agit, notamment, de “l’extension et la mise à niveau des systèmes de communication, de l’amélioration et la diversification de la qualité des services, ainsi que de l’extension et la diversification de la capacité du réseau téléphonique mobile”.

S’agissant du secteur de l’internet mobile, il a connu, à son tour, une évolution tangible, étant donné que le nombre d’abonnements a plus que triplé, passant de 3,4 millions en 2013 à 11,8 millions en 2023.

Les statistiques de l’INS ont fait état, en outre, d’un accroissement au niveau du nombre d’abonnements aux réseaux téléphoniques fixes (Tunisie Télécom, Ooredoo, et Orange), atteignant 1,8 million en 2022, contre 0,5 million en 1994. Ainsi, la densité téléphonique fixe est passée de 5,3 lignes pour 100 habitants, en 1994 à 15,1 lignes en 2022.

Il est prévu que le nombre d’abonnements atteindra 2 millions en 2023, soit une densité téléphonique de 16,5 lignes pour 100 habitants.

Toujours dans une tendance haussière, le nombre d’abonnements internet fixe s’est accru considérablement, puisque le nombre d’abonnements a atteint 1,7 million en 2022 (soit 15,7 abonnements pour 100 habitants), contre 0,6 million abonnements en 2013 (5,5 abonnements pour 100 habitants).

Pour ce qui est des services postaux, le rapport de l’INS a montré une amélioration de la couverture postale, à travers les différentes régions du pays, puisqu’elle a atteint en moyenne 8900 habitants par point de contact, en 2022, contre 7100 habitants par point de contact en 2004.