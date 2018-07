Désormais, les Algériens et les Libyens auront le droit d’acheter des biens immobiliers en Tunisie sans autorisation du gouverneur, mais à condition qu’ils soient réglés en devises.

Le seuil minimum pour l’acquisition de ces biens par nos voisins est de 300.000 DT et plus et ce pour protéger le pouvoir d’achat des classes moyennes tunisiennes dans toutes les opérations d’acquisition de logement.

Le but de la manœuvre est de faire entrer des devises dans notre pays, mais c’est aussi l’expression de la volonté de la Tunisie d’appliquer les conventions signées avec nos voisins de l’ouest et de l’est… pour la possession de biens immobiliers par les Tunisiens, Algériens et Libyens dans les différents pays.

Ce que nous espérons est que nos voisins algériens et libyens respectent eux aussi les clauses de cet accord signé depuis des décennies mais pratiquement jamais concrétisé.

A.B.A