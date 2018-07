Un mémorandum d’entente relatif à l’adhésion de la Tunisie à l’initiative “La ceinture économique de la route de la soie” et “La route de la soie maritime du 21e siècle” sera signé cette semaine prochaine à Pékin.

Cette signature se fera en marge de la participation de la Tunisie aux travaux de la 8e réunion ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe, mardi 10 juillet, en présence du conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, des ministres arabes des Affaires étrangères et du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou el Gueit.

Le mémorandum d’entente sera signé par le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, qui représente la Tunisie aux travaux du Forum sur la coopération sino-arabe.

L’adhésion de la Tunisie à l’Initiative “la Ceinture et la Route” devrait avoir des retombées positives sur les plans de l’amélioration de l’infrastructure et de développement des investissements étrangers. La Chine, dans le cadre de l’espace de coopération sino-arabe “la Ceinture et la Route”, a déjà signé des mémorandums d’entente avec neuf pays arabes et des conventions de coopération dans le domaine des énergies avec quatre pays arabes.

Le ministre assistant des Affaires étrangères en charge des Affaires d’Asie de l’Ouest et d’Afrique du Nord, des Affaires d’Afrique et des Affaires financières, Chen Xiaodong, a indiqué, au cours d’un point de presse, tenu pendant le week-end, que la conférence axée autour de la participation dans la construction de la ceinture et de la route, la promotion du développement pacifique et des relations de partenariat stratégique entre la Chine et les pays arabes, sera présidée par le président chinois Xi Jinping.

Elle sera marquée par la participation de l’Emir du Koweït, Sabah al-Ahmed al-Jabir al-Sabah et des ministres arabes des Affaires étrangères ainsi que de hauts responsables ministériels représentant 21 Etats arabes. Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes prendra également part aux travaux du Forum.

Le président Xi Jinping prononcera un discours à l’ouverture des travaux du Forum dans lequel il présentera de nouvelles propositions pour la relance de la coopération entre la Chine et les pays arabes dans le cadre de l’initiative “la Ceinture et la Route”.

Il est prévu, lors de ce 8e Forum d’adopter plusieurs textes, dont la “Déclaration de Pékin” et le “Plan d’action 2018-2020” qui couvre plus d’une dizaine de domaines de coopération. Ce dernier définit les contours de la feuille de route pour une construction commune de l’initiative la ceinture et la route.

L’Initiative “la Ceinture et la Route” place, désormais, la Chine au rang de deuxième plus grand partenaire commercial des pays arabes et au rang de premier partenaire commercial pour dix pays arabes.

En 2017, le volume des échanges commerciaux entre les deux parties a atteint 191,352 milliards de dollars avec une hausse de 11,9% par rapport à l’année 2016.