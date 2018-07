Un accord de coopération a été conclu, vendredi 6 courant, entre l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’Union générale libyenne des chambres de l’industrie, du commerce et de l’agriculture.

Signée par Samir Majoul, président de l’UTICA, et Mohamed abdelkarim Raidh, président du Conseil d’administration de l’Union générale libyenne, cette convention s’inscrit dans le cadre de la préparation de la Haute commission mixte tuniso-libyenne qui se tiendra fin d’août 2018.

Les deux patronats ont convenu d’encourager les sociétés nationales dans les secteurs privé et public à réaliser des projets communs et d’inciter les instances de l’investissement à promulguer des textes législatifs flexibles et adaptés aux capacités d’investissement des hommes d’affaires et la nature des PME dans les deux pays.

La convention stipule l’organisation de rencontres périodiques communes entre les hommes d’affaires des deux pays, l’impulsion des échanges commerciaux et de l’investissement commun et la mise en œuvre des conventions de coopération entre les chambres locales libyennes et les unions régionales tunisiennes de manière à développer la coopération dans les régions concernées.

Majoul a souligné l’importance de la coopération bilatérale dans un contexte économiquement difficile, mettant l’accent sur la nécessite de renforcer l’investissement mixte et de lutter contre le commerce parallèle, en vue de l’intégrer dans l’économie organisée et ce au profit des deux pays.

Raidh a, de son côté, appelé à accélérer la réalisation des grands projets communs dont notamment le parachèvement des travaux de l’autoroute menant aux frontières tuniso-libyennes et le jumelage entre les chambres et les villes tunisiennes et libyennes présentant des similitudes économiques.