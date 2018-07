Au cours des six premiers mois 2018, les investissements industriels déclarés ont enregistré une hausse de 6,3% en nombre de créations de projets et de 1,7% en termes d’emplois à créer, selon Samir Bechouel, DG de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Intervenant lors d’une conférence de presse organisée, vendredi 6 juillet au siège de l’APII, Bechouel a expliqué cette évolution par la mise en application des avantages inscrits dans le cadre de la loi de finances 2018 et l’entrée en vigueur, depuis avril 2017, du nouveau code des investissements.

S’agissant de l’évolution mensuelle, les investissements déclarés au cours du mois de juin 2018 ont atteint 375,9 millions de dinars (MDT), contre 172,4 MDT enregistrés au cours de la même période de l’année écoulée, soit une augmentation de 118%.

Pour les investissements déclarés par objet, les résultats du premier semestre 2018 montrent que 1.757 projets ont été créés, soit une progression de 27,2% par rapport à la même période de 2017.

Du 1er janvier au 30 juin 2018, les investissements déclarés pour les projets de création ont augmenté de 32,8% pour se situer à près de 1,1 milliard de dinars.

Les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont atteint, au cours des six premiers mois 2018, 630,2 MDT, soit une hausse de 55,7% par rapport à la même période 2017.

De même, les investissements industriels 100% étrangers et en partenariat avec des Tunisiens sont passés de 410,1 MDT, durant les six premiers mois 2017, à 522,8 MDT, au cours de la même période 2018, affichant ainsi une progression de 27,5%.

Par ailleurs, le DG de l’APII a indiqué que le cumul des investissements déclarés, au cours du deuxième trimestre 2018, s’élève à 1,036 milliard de dinars contre une moyenne de 631 MDT enregistrée entre les années 2014-2017, soit une hausse de 64,2% par rapport à la moyenne habituelle.