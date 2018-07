Les actions de la Juventus FC ont grimpé de près de 10%, jeudi 5 juillet, suite aux rumeurs concernant une possible signature de l’attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, avec la Vieille Dame, selon l’agence Reuters, et ce même si la Juventus, l’équipe de football la plus titrée d’Italie (7 titres consécutifs en Serie A, soit un total à 34 titres), a refusé de commenter ces informations.

A 12h30 GMT, les actions de la Juventus s’échangeaient 9% plus haut à 0,81 euro. Au cours des trois derniers jours, les actions du club ont bondi de plus de 20% dans les volumes de transaction.

En tout cas, plusieurs journaux italiens indiquent que l’agent de Ronaldo devait rencontrer le président du Real Madrid, Florentino Perez, pour discuter du transfert possible.

“Ce serait un gros problème, en augmentant l’attrait de l’équipe et aussi parce que cela augmenterait les affaires pour la Juve, grâce au merchandising”, estime Reuters citant un négociant basé à Milan.

Ronaldo, qui a rejoint le Real en provenance de Manchester United en 2008 pour un record mondial (à l’époque) de 80 millions de livres (105,9 millions de dollars), est le meilleur buteur du club espagnol avec 451 buts toutes compétitions confondues et a remporté deux titres de La Liga et quatre trophées de la Ligue des Champions.

Malgré la surabondance des trophées, le quintuple joueur mondial de l’année a eu de fréquents litiges avec le Real et a déclaré à plusieurs reprises qu’il voulait quitter le club.

Quelques instants après avoir remporté un troisième trophée consécutif de Ligue des champions en aidant Real à battre Liverpool 3-1 en finale le 26 mai, Ronaldo semblait suggérer qu’il avait déjà décidé de partir, déclarant à un journaliste de télévision sur le terrain du stade olympique de Kiev: “C’était magnifique de jouer pour le Real Madrid”.

Mais le joueur de 33 ans a semblé faire marche arrière sur cette déclaration lors du défilé de célébration de Real à travers la capitale espagnole le jour suivant, quand il a dit à une masse de partisans: “Rendez-vous la saison prochaine”.

Le Real n’a publié aucune déclaration sur son site internet sur Ronaldo, bien que ces derniers jours il ait publié des déclarations dénonçant des rapports selon lesquels il aurait fait des offres de transfert à Neymar et Kylian Mbappé.

Le journal espagnol Marca a suggéré mercredi 4 juillet que Ronaldo était mécontent du Real parce que celui-ci cherchait son successeur et que Perez a courtisé publiquement Neymar, invitant le Brésilien à venir à Madrid l’année dernière s’il veut remporter le prestigieux prix Ballon d’Or.

Ronaldo, le joueur le plus titré du Portugal et meilleur buteur de tous les temps avec 85 buts en 154 matches, a marqué deux buts contre la Juventus lors de la victoire de Real 4-1 en finale de la Ligue des Champions 2017.

Plus tôt cette saison, il a battu les Italiens lors d’une victoire 3-0 en quart de finale à Turin, ce qui avait incité les supporteurs de la Juve à l’ovationner.

Il a marqué quatre buts en Coupe du monde, dont un triplé lors d’un match nul 3-3 contre l’Espagne, mais a manqué un penalty dans un match nul 1-1 contre l’Iran et n’a pu empêcher une défaite 2-1 face à l’Uruguay.