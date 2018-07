La Bourse de Tunis débute la séance de Mardi, dans le rouge, le Tunindex affiche une baisse de 0,60%, avec 8 017,46 points dans un volume total de 0,563 MD, selon MCP.

Dans le vert, le titre CELLCOM grimpe de 5,71%, à 2,22 D, suivie par STAR et UNIMED qui gagnent respectivement 2,96% et 2,38%, à 152,60 D et 9 D.

A la baisse, BIAT a chuté de 2,96 %, à 160,10 D, tout comme les titres SOMOCER et OFFICE PLAST qui baissent respectivement de 2,96% et 2,95%, à 1,31 D et 2,96 D.