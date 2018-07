La Bourse de Tunis clôture la séance du lundi sur une note positive avec une hausse du Tunindex de 0.09 % à 8066.20 points pour un volume d’échanges de 2.010MTND, a indiqué l’intermédiaire en bouse Mena Capital Partners (MCP).

Le Titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0.311 MTND à 22.68 TND, soit un accroissement de1.43%.

A la Hausse, le titre STAR s’est monnayé à 148.20 TND, soit une montée de 5.33% suivi par SOTUMAG qui a augmenté de 4.84 % à 2.38 TND. Le titre SIMPAR, quant à lui, a réalisé un relèvement de 4.48% clôturant la séance à 30.77 TND.

Dans le vert, les titres MODERN LEASING et ELECTROSTAR ont gagné respectivement 2.92 % et 2.20% pour clôturer à 3.52 TND et 2.32TND.

A la baisse, le titre ESSOUKNA a chuté de 5.93% à 3.01 TND suivi par BTE qui s’est monnayé à 12.78 TND, soit un déclin de 4.48%. Le titre SANIMED, quant à lui, a accusé une détérioration de 2.98 % à 2.60 TND.

Dans le rouge, les titres CITY CARS et SITS ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.87% et 2.77% à 12.50 TND et 2.10TND.