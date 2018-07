Un forum s’est tenu, samedi à Tunis, pour la préparation du Sommet Afrique-France 2020 sur la ville durable.

Le sommet aura lieu en France sur le thème ” Afrique Villes Durables (AVD) ” à l’initiative de l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF).

Cette rencontre préparatoire organisée en collaboration avec l’ordre des ingénieurs tunisiens, vise à mette en place des stratégies de développement national, régional, local, équitable et durable ciblant toutes les catégories sociales.

Elle a aussi pour objectif de renforcer la coopération en matière de recherches techniques et scientifiques entre les différentes compétences scientifiques de la Tunisie, la France, l’Algérie et le Maroc, a déclaré à l’agence TAP, Fadhal Harbaoui, architecte et membre de l’ordre des architectes de Tunisie (OAT).

L’ordre des ingénieurs tunisiens veille, au cours de ce forum qui se tient du 29 juin au 1er juillet 2018 à instaurer des relations bilatérales fructueuses dans le domaine de la planification urbaine.

De son côté, Maggie Cazal, Présidente-Fondatrice de l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) a affirmé que ce forum est une occasion pour permettre à l’élite spécialisée d’effectuer une planification du développement durable.

Le ministre de la santé, Imed Hammami a, pour sa part, souligné que le développement durable des villes exige la préparation de planificateurs et d’architectes ainsi que la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées, notamment le secteur de la santé.

