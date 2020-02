Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, et Hichem Elloumi, vice-président de l’UTICA et président du Comité de chefs d’entreprise Tunisie-France, ont participé, le 14 février 2020 avec Habib Gaida, directeur général de la CTFCI, à une réunion de présentation et d’information du 28ème sommet Afrique-France 2020 qui se déroulera les 4, 5 et 6 juin 2020 à Bordeaux en France.

Intervenant à l’ouverture de cette réunion organisée au siège de l’UTICA, Hichem Elloumi a mis l’accent sur l’importance de cet événement et en particulier du salon professionnels «la cité des solutions» inscrit au programme de ce sommet.

Il a souligné que les industriels sont aujourd’hui impliqués directement dans les nouvelles exigences environnementales, tels que le bilan carbone, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables. Ces exigences sont devenues incontournables sur les marchés internationaux.

Elloumi ajoutera qu’il est important d’organiser et faire réussir la participation des opérateurs économiques à cet important événement.

Pour sa part, Habib Gaida a soulignera l’importance de coordonner les actions à mettre en œuvre pour faire réussir la participation des entreprises tunisiennes. Il a rappelé que la France est le premier partenaire de la Tunisie, souhaitant, dans ce sens, la participation d’une grande délégation tunisienne à cet important événement.

Les représentants du Cabinet Richard Attias & Associés ont ensuite présenté les programmes du sommet et donné des chiffres sur le nombre de participants attendus, les thèmes qui seront abordés lors des conférences, les expositions programmées.

Ils ont souligné que le thème «la cité des solutions» choisi pour les professionnels participants à sommet sera un rendez-vous économique réunissant près de 500 entreprises françaises et africaines développeuses de solutions sur les thématiques de l’habitat, de l’énergie, de la mobilité, de la santé, de l’éducation, du financement, de la sécurité, de l’agriculture…