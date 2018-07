La Bourse de Tunis a débuté la séance de vendredi sur une note positive, le Tunindex a affiché une hausse de 0,28% avec 8 086,61 points, dans un volume total de 1,339 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre SAM grimpe de 5,34% à 3,35 D, suivie par AMS et STAR qui gagnent respectivement 4,30% et 3,96% à 0,97 D et 137,99 D.

A la baisse, le titre CEREALIS a chuté de 3,41% à 4,81 D, tout comme les titres SITS et Tawassol Group Holding qui baissent respectivement de 2,77% et 2,63% à 2,10 D et 0,37 D.