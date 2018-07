Encore embryonnaire en Tunisie, la finance islamique est un secteur dynamique dans bon nombre d’économies, notamment anglo-saxonnes. Le cadre juridique impulsé par la loi de juillet 2016 devrait contribuer à multiplier les opérations financières islamiques portées par les établissements financiers.

Ainsi, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT) préconisait, en signant il y a un an un protocole d’accord avec le Nasdaq de Dubaï, l’entrée de la Tunisie dans le secteur des obligations conformes au droit musulman pour accroître les investissements nationaux et internationaux.

Cette dynamique adoptée récemment par les pays de la zone UEMOA a permis de financer des grands projets de développement, notamment en matière d’infrastructures.

Parallèlement, on observe en Tunisie une accélération des encours des créances classées des banques islamiques qui ont plus que doublé entre 2014 et 2016 confirmant leur capacité à capter des liquidités supplémentaires et à contribuer à la bancarisation des ménages.

C’est dans ce contexte conjoncturel et réglementaire que l’Université Paris-Dauphine | Tunis lance son nouvel Executive Master sur le thème «Principes et pratiques de la finance islamique». Ce programme a fait l’objet d’une conférence inaugurale le 26 juin dernier dans les bâtiments du campus français à Tunis.

En place depuis 2009 à Paris et 2016 à Casablanca, l’Executive Master en finance islamique de l’Université Paris-Dauphine a déjà formé à Tunis, dès 2016, les experts de la Banque centrale.

La prochaine promotion, qui effectuera sa rentrée en janvier 2019, rassemblera des étudiants et professionnels de l’écosystème financier tunisien.

Pour l’Université française à Tunis, l’objectif de ce nouveau master est de former de nouvelles compétences et expertises qui maîtrisent les concepts et techniques employés par la finance islamique afin de structurer des produits répondant aux besoins d’investisseurs à la recherche d’une performance financière en accord avec leur système de valeurs et principes éthiques.

La formation, d’une durée de 18 mois, se compose de 5 modules dont un road show au Moyen-Orient en fin de cycle pour une immersion au cœur des acteurs historiques de la finance islamique.

A propos de Dauphine | Tunis

Le campus Tunis de Paris-Dauphine se positionne dans la région comme un pôle d’excellence en Gestion, Economie Appliquée et en Mathématiques et Informatique de la Décision et des Organisations. Il bénéficie du potentiel scientifique reconnu à l’international dans les classements internationaux de son université mère.

Dauphine | Tunis en contribuant de façon active et innovante aux besoins en recrutement des entreprises approfondit l’un des éléments fondamentaux qui font sa force : l’accompagnement de ses étudiants vers le monde professionnel.