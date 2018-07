La Tunisie parie, désormais, sur le marché africain en tant que destination prometteuse pour certaines filières d’exportation. C’est en tout cas ce qu’a souligné, mercredi 27 juin à Sfax, Omar El Behi, ministre du Commerce, lors d’un forum économique sur l’impulsion de l’exportation vers le marché africain.

Le pays entrera officiellement en juillet 2018 (lors du sommet des chefs d’Etat à Lusaka- Zambie) dans le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), qui compte près de 475 millions de consommateurs, a-t-il déclaré devant un nombre d’hommes d’affaires, d’exportateurs, de représentants des structures professionnelles et d’appui à l’exportation et à l’investissement venus assister à cette rencontre organisée par le Conseil d’affaires tuniso-africain.

Le ministre a énuméré plusieurs mesures et orientations prises par le conseil supérieur de l’exportation afin de dynamiser les activités exportatrices vers le marché africain. Il a incité les hommes d’affaires et les chefs d’entreprises exportatrices à persévérer pour récupérer le marché libyen en tant que destination stratégique d’exportation, indiquant que la commission mixte tuniso-libyenne se tiendra le 4 juillet 2018.

D’après lui, la Tunisie a enregistré dans le domaine de l’exportation des résultats satisfaisants, 2017 est une année euphorique pour l’exportation qui a enregistré un taux record à prix constant de 4,3% et de 8,8% pendant les six premiers mois de l’année 2018.

Parmi les secteurs prometteurs de la coopération tuniso-africaine, on cite la santé, les produits de l’économie numérique et autres services.

Il est nécessaire de mettre à profit les nouvelles lignes aériennes et maritimes qui seront établies avec plusieurs capitales africaines.

Actuellement, les exportations tunisiennes vers les pays subsahariens sont limitées, malgré une légère amélioration qui a atteint 8%, selon le ministre du Commerce.

Le forum économique de Sfax a eu lieu mercredi à l’initiative du conseil d’affaires tuniso-africain, en collaboration avec l’agence allemande de la coopération internationale (GIZ)