Projet ambitieux contribuant à l’internationalisation des startups et PME tunisiennes à l’échelle du continent africain, “Qawafel”, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France a été officiellement lancé.

Financé dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités Commerciales (PRCC), instrument bilatéral français d’aide publique au commerce, Qawafel a pour objectif global de contribuer à la création d’emplois, au développement économique inclusif de la Tunisie et à son intégration aux marchés du continent africain en appuyant l’internationalisation de ses entreprises sur les marchés prioritaires.

D’une durée de 36 mois, et en partenariat avec le Ministère de l’Économie et de la Planification (MEP) et les secteurspublic et privé, Qawafel visera à dynamiser l’écosystème tunisien de l’internationalisation, contribuer à la visibilité de la Tunisie et l’émergence d’initiatives innovantes tunisiennes, s’inscrivant ainsi dans le prolongement des recommandations du Conseil d’Analyse Économique (CAE) émises dans le cadre du Mémorandum de Dialogue Stratégique entre la France et la Tunisie.

Un Projet Holistique pour l’Internationalisation des Entreprises Tunisiennes

Via une approche holistique qui prend en compte différents facteurs de réussite de l’internationalisation, Qawafelapportera une dimension opérationnelle et tangible en matière d’internationalisation des entreprises tunisiennes sur le continent africain, dans plusieurs secteurs prometteurs tel que les TIC, l’agroalimentaire et les FMCG (Fast-Moving Consumer Goods), l’éducation et l’enseignement supérieur mais aussi la santé et l’industrie pharmaceutique, les BTP et les services connexes.

Une Portée Étendue sur le Continent Africain

Avec une attention particulière portée sur le Sénégal, la Mauritanie, la RDC et le Kenya, Qawafel dispose d’une enveloppe totale de 1.4 M € de subventions pour soutenir plus de 80 startups et PME tunisiennes, sensibiliser plus de 200 et renforcer les capacitéde 150 fondateurs et chefs d’entreprises à l’importance de l’internationalisation et les opportunités présentes sur les marchés africains. Ces efforts seront complétés par la participation active à des événements majeurs en Afrique.

Stratégie de Visibilité, d’Attractivitéet Diplomatie Économique

Qawafel, en collaboration étroite avec les parties prenantes publiques et privées, visera à contribuer au renforcement de la visibilité de la Tunisie sur les marchés prioritaires et au déploiement d’une diplomatie économique active vis-à-vis de ces pays.

Climat des Affaires et Cadre Réglementaire propices

A travers son assistance technique, Qawafel visera à appuyer les parties prenantes publiques à améliorer le climat des affaires et mettre en place desmesures de facilitation et d’incitation à l’internationalisation d’une part, et à renforcer le dialogue public-privé sur les sujets de l’internationalisation des entreprises tunisiennes vers le continent africain d’autre part.

Lancement de l’Appel à Projets “ReachAfrica”

Qawafel annonce aujourd’hui le lancement de son premier appel à projets “ReachAfrica”, destiné aux structures d’accompagnement tunisiennes. L’objectif de cet appel à projets est de contribuer à la structuration et au renforcement de l’écosystème tunisien de l’internationalisation, renforçant ainsi les actions d’accompagnementà l’internationalisation des acteurs de la société civile économique. Les organisations éligibles, telles que les ONG, les associations, les incubateurs, les accélérateurs,etc., doivent répondre à des critères spécifiques, entre autres être établies en Tunisie, justifier d’une expérience minimale de deux ans, et contribuer financièrement au projet.

Informations Complémentaires

Pour plus d’informations sur le projet Qawafel et pour participer à l’appel à projets “ReachAfrica” :Participez à la session d’information prévue le 11janvier 2024 à The DOT, visitez le site web du projet : https://qawafel.tn/ pour plus d’informations et suivez nous sur les réseaux sociaux @qawafeltn