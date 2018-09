Le Fonds pour le développement et la diversification des exportations “TASDIR+” organise, en partenariat avec le CEPEX, des Journées d’information à l’occasion du lancement de son 3ème Appel à candidatures fixé pour la période du 29 juin au 29 juillet 2018.

La Tunisie a lancé en 2015, à travers le ministère du Commerce et le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), avec l’appui de la Banque mondiale (BM), un programme de promotion des exportations qui a permis aux entreprises de profiter lors des deux premières tranches d’avantages dans le domaine des exportations.

Le CEPEX envisage ainsi l’organisation de journées d’information au profit des entreprises installées dans les gouvernorats de Sousse, de Sfax et du Grand Tunis, pour faire connaître la troisième tranche du fonds TASDIR+ et les mécanismes pour en profiter.

Plus de 250 entreprises dont 100 spécialisées dans les offres commerciales, 20 unités dans le commerce international et 50 sociétés dans les services ont bénéficié de la deuxième tranche dudit fonds qui a commencé son intervention auprès des entreprises depuis le 4 janvier 2017 et dont les résultats ont été proclamés le 10 avril 2017.

La même tranche a couvert 16 groupes de jeunes, 35 micro-entreprises, ayant bénéficié des avantages d’exportation, alors que 7 sociétés agricoles et 3 autres opérant dans le domaine de l’artisanat ont bénéficié, elles également, d’avantages en matière d’exportations.