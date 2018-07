Il a été décidé de commercialiser, à partir du 1er juillet 2018, un hydrocarbure baptisé “Premium”, sur le marché tunisien. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Khaled Kaddour, mardi 26 juin, lors d’une conférence de presse tenue au palais du gouvernement à la Kasbah.

Kaddour a fait savoir que ce produit (Gasoil et essence sans plomb), qui aura des répercussions positives sur l’environnement et permettra d’améliorer le rendement du moteur et de réduire la consommation d’hydrocarbures, sera proposé à un prix avoisinant les 2.100 millimes, soit plus cher de 10%, que le gasoil et de l’essence sans plomb.

Le ministre a indiqué que les compagnies pétrolières lanceront, durant les prochains jours, des campagnes de sensibilisation pour faire connaître ce nouveau produit, estimant que les mutations internationales exigent de la Tunisie qu’elle soit au diapason du progrès, pour pouvoir importer de nouvelles marques de voitures.

Il a révélé, également, qu’un bus et une voiture électriques seront acquis, fin 2018, afin de les expérimenter en Tunisie, dans l’objectif de s’assurer de leur efficacité et de préparer, par la suite, l’infrastructure nécessaire pour intégrer ces nouveaux moyens de transport électriques.