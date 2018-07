Le tribunal de première instance de Ben Arous a récemment constaté l’arrêt des paiements de General Cake depuis le 17 avril 2018 et décidé en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en faveur de ladite société, avec une période de contrôle préliminaire.

Le tribunal a également désigné Fethi Said comme administrateur judiciaire, «chargé d’inventorier le patrimoine de la société, d’analyser sa situation financière et d’étudier les possibilités de l’aider et de préparer un programme de sauvetage» sous la supervision du juge commissaire, Faten Derouiche.