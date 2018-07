L’arrêté et la publication des états financiers de l’année 2017 accuseront un retard par rapport aux délais fixés par la loi, suite à une période de mévente et de congélation massive durant les années 2014 à 2017, le stock en produits finis congelés a connu une évolution inattendue et dont la société n’a pas l’habitude de gérer.

Les organes de direction de la société ont accepté de procéder à une opération d’identification et d’étiquetage des différents stocks congelés, de quantification des différents produits et d’examen de leur qualité pour une commercialisation future respectant les conditions requises de remise sur le marché.

Cette opération s’est étalée sur les premiers mois de l’année 2018 et a touché de manière exhaustive tous les stocks et dans les différents endroits de leur entreposage. Actuellement, les travaux de vérification et de validation de ces stocks sont pratiquement achevés et que la société prévoit la régularisation de la situation et de procéder aux publications nécessaires avant la fin du mois de juillet 2018