Les sociétés du groupe “La Rose Blanche” viennent de lancer une Offre Publique de Retrait -OPR- visant l’acquisition des actions qu’elles ne détiennent pas dans le capital de la Société de Production Agricole de Teboulba (SOPAT), a annoncé la Bourse de Tunis, vendredi. L’OPR est ouverte pendant 15 séances de bourse, du 11 au 31 octobre 2023.

Ce groupe, qui comprend les société “MEDIGRAIN”, ” Les Grands Silos du Sud “, ” UNAGRO “, ” Les Aliments Composés du Nord- ACN “, la ” Société Tunisienne de Production Alimentaire- STPA ” et ” Les Grands Moulins du Cap Bon “, détient, déjà, de concert avec les sociétés du même groupe ” Gallus “, ” Les Minoteries des Centres et Sahel Réunies -MCSR “, ” Les Couscousseries du Sud ” et ” Les Pâtes Warda “, 36 213 253 actions SOPAT, représentant 95,65% des droits de vote de ladite société,

Les actions objet de l’OPR représentent 4,35% du capital de la société SOPAT (4,35% des droits de vote) et sont de l’ordre de 1 647 997 actions. Le prix de l’offre a été fixé à 2,050 dinars l’action de nominal 1 dinar.