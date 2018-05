Tunisie Telecom, qui s’investit de plus en plus dans l’innovation, vient de réaliser une première mondiale en collaboration avec son partenaire Huawei, lit-on dans un communiqué de l’opérateur.

En effet, Tunisie Telecom et Huawei ont réussi à atteindre un débit de 638.66 Mbps dans un réseau live et dans des conditions réelles (c’est-à-dire pas en laboratoire) et avec un smartphone commercial grand public. C’est tout simplement une première mondiale.

Ce test a eu lieu le jeudi 4 mai 2018 à Tunis, en utilisant la technologie 4.5G et des fonctionnalités de pointe comme l’agrégation, le MIMO ainsi que des actions d’optimisations pointues qui ont permis d’adapter cette solution dans le réseau live.

De plus, cette solution a été effectuée -de l’architecture au design en passant par l’intégration et l’adaptation- par des experts tunisiens de Tunisie Telecom et de Huawei.

Il s’agit là d’un nouvel exploit qui s’ajoute aux performances de ces deux partenaires de longue date.

Ce test confirme également que l’infrastructure réseau de Tunisie Telecom est très performante, ce qui garantit à la clientèle de l’opérateur national -entreprise ou grand public- de bénéficier du meilleur réseau 2G/3G/4G.

Le résultat de ce test montre aussi que Tunisie Telecom est prêt pour aller vers la 5G.