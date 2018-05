Le vaste –et épineux- chantier des entreprises publiques est bel et bien lancé. On en a eu la preuve lors de la conférence «L’entreprise publique en Tunisie : enjeux et perspectives», organisée par la CONECT.

A cette occasion, Chokri Hassine, directeur général du suivi de la productivité des entreprises publiques à la présidence du gouvernement, a annoncé le lancement de deux études entrant dans le cadre du vaste programme de réforme des entreprises publiques.

La première porte sur la mise à niveau de leurs effectifs en adéquation avec leurs besoins. La seconde concerne la création d’un fonds nationale de retournement –auquel public et privé participeront, selon M. Hassine- devant contribuer à la recapitalisation de ces entreprises, dont le montant est estimé à près de 6,5 milliards de dinars.