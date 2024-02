Les dettes de trois sociétés publiques de transport auprès des caisses de sécurité sociale ont atteint environ 600 millions de dinars (MD), a indiqué lundi le directeur général de la sécurité sociale, Nader Ajabi, lors d’une journée d’études organisée par l’Académie Parlementaire à l’ARP sur “la politique sociale de l’Etat”.

“La société des transports de Tunis (TRANSTU), la Société Nationale des chemins de fer (SNCFT) et la Société Nationale de transport interurbain (SNTRI),ont des dettes moyennant 600 MD auprès des caisses sociales”, a-t-il précisé.

Il a rappelé que les dettes de la Société Nationale de cellulose et de papier Alfa (SNCPA) ont atteint 60 MD alors que celles de la Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie (Siphat) ont atteint 18 MD.

Il a indiqué que les caisses de sécurité sociales procèderont au transfert direct des cotisations, en plus d’imposer des amendes de retard à des taux modifiés.

Il a souligné que les caisses de sécurité sociale vont recourir à des procédures de recouvrement forcé et que les institutions qui ne remboursent pas leurs dettes auprès des caisses sociales seront passibles d’amendes de retard.

Il a rappelé que le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, avait récemment annoncé une amnistie sociale dans le but de régler la situation des institutions économiques, ajoutant que l’amnistie ne sera pas renouvelable ni extensible, et intervient un an après le succès d’une amnistie sociale qui avait contribué à la mobilisation de ressources d’une valeur de 500 MD au cours de l’année dernière.