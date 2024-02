Toute personne qui a essayé de mettre en péril la Société Nationale de Cellulose et de papier Alfa (SNCPA) devra rendre des comptes et nous n’accepterons plus jamais, pour quelque motif que ce soit, de céder nos établissements et entreprises publics, a indiqué le président de la République, Kais Saïed, lors de sa visite inopinée effectuée, mercredi, au siège de cette société.

Au cours de sa rencontre avec des cadres et des agents de la société, le Chef de l’Etat a évoqué plusieurs dossiers de corruption, a rapporté un communiqué de la présidence de la République publié jeudi à l’aube.

Visitant les différents services de la société, Saïed a constaté les nombreux manquements et défaillances enregistrés depuis les années 2000 jusqu’à 2011 pour ouvrir la voix aux lobbies et céder cette entreprise qui couvrait non seulement les besoins du marché tunisien mais exportait aussi ses produits vers plusieurs pays.

Le président de la République, qui s’est déplacé par la suite vers la délégation de Majel Bel Abbès, a rencontré un groupe de citoyens.

Il a pris connaissance de leurs préoccupations et souligné l’impératif que chaque responsable « doit assumer ses responsabilités, selon son secteur d’activité ».

Le chef de l’Etat s’est dirigé par la suite vers Oum Laksab dans les gouvernorats de Kasserine et Gafsa, où il s’est informé des préoccupations des citoyens et les entraves rencontrées notamment dans les secteurs du transport, de la santé et autres.

Kaies Saied a appelé les citoyens à prendre l’initiative pour la création des entreprises citoyennes notamment après la création d’un secrétariat d’Etat pour faciliter la formation de ce nouveau type de société.

Il a mis en relief à cette occasion les compétences du citoyen tunisien, capable, a-t-il affirmé, de créer une richesse qui aura certainement un impact sur l’ensemble du pays.

Le Chef de l’Etat a également ajouté que les revendications du peuple ne se réalisent qu’à travers les nouvelles législations qui émanent de sa volonté, ainsi que de l’assainissement du pays des corrompus aussi bien au niveau des structures de l’Etat ou à d’autres niveaux.