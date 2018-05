Le président de la Fédération tunisienne de football, Wady Jarry, a récemment reçu, au siège de la Fédération, le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) Samir Majoul, qui était accompagné de plusieurs membres du Bureau exécutif de la centrale patronale.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont convenu d’une série d’actions communes qui seront entreprises entre l’UTICA et la FTF pour soutenir le football tunisien et en faire par la même occasion une vitrine pour la promotion du pays, de son économie et de son tourisme.

Un protocole d’accord sera même signé entre les deux parties, en vertu duquel la FTF facilitera désormais l’accès des investisseurs tunisiens dans plusieurs pays, notamment africains.

Ainsi, l’équipe nationale tunisienne de football, qui se déplace dans plusieurs pays du continent, pourrait servir d’ambassadeur et constituer une réelle opportunité d’affaires à même de faciliter la prospection des investisseurs et des hommes d’affaires tunisiens à l’étranger.