“Le marginal et les marginaux dans le roman arabe”, c’est le thème d’une rencontre littéraire qui a été organisée, mercredi 2 mai 2018, au Complexe de la jeunesse 17 Décembre à Sidi Bouzid.

Cette manifestation culturelle s’inscrit dans le cadre de la 28ème édition du festival “Miraat Al Wassat” pour la création arabe qui a démarré le 1er mai et se poursuit jusqu’au 3 mai 2018 avec la participation de plusieurs écrivains et poètes tunisiens et arabes.

Dans son intervention autour des marginaux dans le roman “Henchir El Yahoudia” de l’auteur Abdelkader Belhaj Nasr, l’écrivaine Faten Kchaou a fait savoir que l’écrivain s’est intéressé dans son livre à la catégorie des collecteurs de déchets “Berbacha” en décrivant et relatant leurs préoccupations et leurs difficultés.

L’intérêt porté sur les marginaux est traité dans ce roman dans un contexte de l’après-révolution et ses promesses de justice sociale et de liberté, a-t-elle expliqué.

Parlant du sujet des marginaux dans le roman arabe, l’écrivaine libanaise Sonia Boumad a passé en revue les caractéristiques de la littérature de l’émigration créée par Gibran Khalil Gibran dont l’objectif était le développement du roman arabe.

Elle a également évoqué les nouveaux sujets de la littérature de l’émigration, à savoir la défense des droits des individus et des populations, et la problématique du terrorisme.

Lors de cette rencontre, les participants ont souligné que l’écriture sur les marginaux est “un phénomène ancien qui se renouvelle” et s’est illustré dans les écrits d’Al-Jahiz jusqu’aux romans de Neguib Mahfoudh ou de l’écrivain contemporain Mohamed Chokri.