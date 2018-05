La Bourse de Tunis a clôturé, mercredi, sur une légère baisse de 0,09% réalisé par le Tunindex à 7 117,95 points, soit un volume d’échanges de 5,201 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre Sotipapier a réalisé le plus fort volume de la séance boursière drainant 1,121 MD à 3,75 dinars(D) soit un décroissement de 1,31%.

A la hausse, le titre TUNISAIR s’est échangé à 0,53 D, soit une hausse de 6%, suivi par MPBS qui a réalisé une augmentation 5,95% à 3,38 D. De même, le titre CEREALIS grimpe de 5,90% à 5,02 D.

Dans le vert, ELECTROSTAR et ICF ont réalisé respectivement une progression 5,35% et 5,09% à 2,36 D et 41,04 D.

A la baisse, le titre SOPAT a chuté de 5,82% à 0,97 D suivi par Tawasol Group Holding qui s’est monnayé à 0,26 D, soit un déclin de 3,70%. Le titre SERVICOM quant à lui a réalisé une régression de 3,25% à 2,38 D.

Dans le rouge, les titres Tuninvest et Modern Leasing ont baissé respectivement de 2,90 % et 2,88% à 6,34 D et 3,70 D.