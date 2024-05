Le nombre des institutions des jeunes s’élève actuellement à 518 établissements répartis dans tout le pays, a indiqué Youssef Mechiche, directeur des institutions de jeunesse à la Direction Générale de la Jeunesse du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a précisé que ces institutions sont réparties entres 342 maisons de jeunes fixes et 48 itinérantes outre 48 maisons de jeunes au sein des centres d’hébergement, 25 centres de colonies de vacances, 30 unités d’animation des quartiers et 25 centres de tourisme des jeunes.

Il a indiqué qu’un budget de 1.2 millions de dinars a été arrêté par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour le développement de ces institutions et de plus de 180 clubs de jeunes dans les régions de l’intérieur au cours de l’année 2024, outre 3,5 millions de dinars pour couvrir les équipements de ces espaces.

“Ces espaces contribuent activement à encourager à l’initiative et au travail en commun et répondent aux besoins des jeunes quant à l’ouverture sur le monde, surtout qu’ils comptent 40 maisons de jeunes de deuxième génération et 54 Web TV, 100 radios web ainsi que des clubs d’Intelligence artificielle et des salles de jeux et de loisirs”, a indiqué Mechiche.

Il a mis l’accent sur le rôle que jouent ces institutions dans la protection des jeunes, ce qui va dans le droit fil de la stratégie 2023-2035 du ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre de la thématique paix, sécurité et prévention des comportements à risques (drogues, violence, émigration irrégulière).

Il a ajouté que les institutions de jeunesse attachent une importance particulière à l’axe Prévention, soulignant l’existence de plusieurs programmes dans ce domaine en coopération avec les organisations internationales, tels que le projet “Soutien à la politique de jeunesse et à la prévention de la violence et de l’extrémisme en Tunisie” et le projet “Helma” pour l’emploi des jeunes, dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations, outre le programme d’autonomisation, de l’initiative et de l’inclusion économique et sociale.

Il a précisé, dans ce contexte, que l’année 2023 a enregistré la réalisation de 511 programmes qui ont profité à environ 85000 jeunes tunisiens.

Le Directeur des Institutions de Jeunesse a souligné que les institutions de jeunesse sont les meilleures au niveau du tourisme des jeunes avec une capacité d’accueil de 4.613 lits répartis entre 16 institutions de jeunesse dans les zones forestières, 12 institutions dans régions du Sud, 32 institutions de plage pouvant accueillir 2476 lits pour la saison estivale, et 15 institutions urbaines.