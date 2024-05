La commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics a décidé, lors de sa réunion lundi présidée par le chef du gouvernement Ahmed Hachani, la poursuite des négociations avec les différents intervenants, tunisiens et étrangers, en ce qui concerne le projet de l’usine de production de triple superphosphates d’El Mdhilla, afin de surmonter les différentes entraves.

Le chef du gouvernement a souligné, lors de la 5ème réunion de la commission, l’impératif de poursuivre les négociations entre les différentes parties concernées pour rattraper le retard accumulé et assurer la réalisation effective des autres tranches du projet.

Hachani a affirmé qu’un tel projet permet de dynamiser l’économie tunisienne et hausser la valeur des exportations dans le secteur en plus de la création des postes d’emploi, directs et indirects, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué rendu public mardi.

Le Chef du gouvernement a salué à l’ouverture de la réunion l’avancement enregistré dans la réalisation de plusieurs projets publics soulignant la nécessité d’accroitre la coordination entre les ministères, et les institutions et établissements publics pour achever les autres projets stratégiques programmés.