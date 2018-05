A partir du 07 mai 2018, une consultation publique sur le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire sera lancée sur le portail national d’information juridique relatif à la présidence du gouvernement et sur le site officiel du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi pour généraliser la participation à la conception du contenu du projet de loi et proposer les suggestions et les observations.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi a souligné que le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire élaboré en concertation avec le gouvernement, les parties sociales et les différentes structures publiques intervenantes vise essentiellement à définir le concept de l’économie sociale et solidaire et à fixer ses principes et ses objectifs basés sur la valeur du travail participatif, la gestion démocratique et l’autonomie de la gestion outre le développement de l’initiative solidaire.

L’économie sociale et solidaire contribue également à la création d’opportunités de travail et à la garantie du travail décent outre la création d’une dynamique locale pour rapprocher les services.

Le ministère a signalé que cette consultation exposée au public permettra aux participants de présenter leurs suggestions avant la présentation du projet de loi à l’assemblée des représentants du peuple pour adoption étant donné qu’il s’agit d’un projet national important qui institue un secteur tertiaire à côté des secteurs public et privé et contribue à la création effective de la richesse nationale.