L’association ” Dream in Tunisia “, un collectif de jeunes actif dans les domaines de l’environnement, l’économie sociale et solidaire et la recherche appliquée, vient de signer, cette semaine, une nouvelle convention de partenariat avec l’UBCI – Groupe BNP Paribas, afin de créer un jardin pilote de conservation et protection de la biodiversité, dans l’oliveraie de Bir Salah à Sfax.

Ce projet vise à soutenir le développement des activités du Groupement de développement agricole (GDA) ” Amel “, à travers un renforcement des capacités en agriculture biologique et la plantation de 1000 arbres chez les membres du GDA, a expliqué, sur sa page Facebook, Sarra Magida Toumi, fondatrice du grand projet de lutte contre la désertification des terres en Tunisie ” Acacias for all ” et de l’association ” Dream in Tunisia “.

La convention signée l’occasion de la journée internationale de la lutte contre la désertification, a aussi, pour objectif l’aménagement d’un espace démonstratif des techniques de lutte contre la désertification et la sécheresse, et d’adaptation aux changements climatiques qui va garantir 4 emplois.

L’association ” Dream in Tunisia ” avait déjà collaboré avec l’ UBCI pour la réalisation d’un projet à Oued Sbayhia (Zaghouan), pour la conservation et valorisation de l’églantier.

Ce projet environnemental, social et de conservation, permet de créer des produits d’aromathérapie issus des produits de cette localité d’Oued Sbayhia à Zaghouan.

En Tunisie, 96% du territoire tunisien est menacé, directement ou indirectement, par la désertification, selon une étude de l’Institut tunisien d’études stratégiques (ITES).

L’étude intitulé : “Revue stratégique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Tunisie“, révèle que 51,9% de la superficie totale du pays est concernée par l’érosion hydrique, 8 millions d’ha sont affectés par une érosion hydrique forte et 0,5 million d’ha, touchés par une érosion hydrique moyenne.

L’érosion hydrique retire 10000 à 30000 ha de terres annuellement, soit 0,1 à 0,3% du PIB. L’érosion éolienne affecte essentiellement, le sud et le centre du pays (notamment les gouvernorats de Mahdia, Kairouan, Sidi Bouzid, Gabès et Sfax). La perte en sol est évaluée entre 0,35 et 0,69% du PIB, selon le même rapport.