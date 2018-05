“Le gouvernement œuvre à honorer tous ses engagements sociaux malgré les difficultés économiques”. C’est ce qu’a souligné le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, lors de la cérémonie organisée à la Cité de la Culture à Tunis à l’occasion de la fête du travail, mardi 1er mai, en présence du président de la République, du chef du gouvernement et du président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), ainsi que des représentants des partis et des organisations internationales.

Trabelsi a indiqué que l’Etat est attaché à son rôle de régulateur et œuvre à garantir l’égalité sociale, le confort économique et le travail décent pour tous.

Il a ajouté que l’Etat a honoré ses engagements relatifs à l’amélioration des salaires et a entamé au mois écoulé deux nouveaux rounds de négociations sur les majorations salariales et la révision de la grille d’impôts pour les salariés, outre l’augmentation de l’allocation accordée aux familles démunies, l’institution du droit à une pension minimale de retraite, l’élargissement de la couverture sociale et la création de programmes spécifiques du logement social.

Trabelsi a aussi indiqué que la commission sectorielle tripartite de la protection sociale issue du contrat social est parvenue à trouver des solutions consensuelles sur les mesures urgentes à prendre pour confronter les difficultés financières que connaissent les régimes de retraite dans les secteurs public et privé et œuvre, actuellement, à les inscrire dans un projet consensuel pour faire sortir les caisses de sécurité sociale de la crise.

Il a mis l’accent sur l’importance du recensement national dans l’élaboration d’une carte nationale de risques professionnels en Tunisie, qui sera la première du genre aux niveaux africain et arabe et qui a été conçue par la commission technique de la santé et de la sécurité professionnelle issue de la commission des relations professionnelles et du travail décent formé dans le cadre du contrat social.

A noter que la cérémonie a été une occasion pour rendre hommage à un certain nombre d’entreprises et de travailleurs qui se sont distingués par leur esprit de responsabilité, leur rendement et leur productivité.