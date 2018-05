Le gouvernement vient de publier au JORT le statut du groupement interprofessionnel des dattes dans l’objectif d’organiser la saison de collecte et d’exportation des dattes et la constitution des stocks pour régulariser les prix et développer ce secteur stratégique et pourvoyeur des devises.

Les producteurs, transformateurs et exportateurs des dattes peuvent adhérer au groupement, dont le siège est à Tozeur. Son conseil d’administration, présidé par le directeur général, compte notamment des représentants du ministre de l’Agriculture conformément à la loi n°34 publié le 27 avril 2018.

Le statut interdit l’octroi au directeur général du groupement un pourcentage des recettes des opérations réalisées par le groupement.

Le directeur général est chargé de préparer, au plus tard, le 31 août de chaque année, le budget prévisionnel de gestion et d’investissement ainsi que les structures de financement du budget, pour une période du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Le budget est présenté avant le début du mois d’octobre à l’adoption des ministres des Finances et de l’Agriculture.

Le groupement est soumis à la tutelle du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et au contrôle du ministre des finances. Tous les deux adressent leurs remarques au président du conseil d’administration du groupement.