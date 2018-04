Une vingtaine de jeunes issus de la région de Jendouba ont été sélectionnés pour bénéficier du projet pilote “Lemma” pour la réinsertion économique et sociale des Tunisiens revenus d’Europe (France, Suisse, Allemagne ou Italie), ou ceux qui sont candidats à l’émigration.

Un accord de partenariat a été signé dans ce sens, vendredi 27 avril, à Ain Draham, entre l’Association tunisienne de tourisme équitable et solidaire (ATTES-Jendouba) et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Conformément à cet accord, une subvention de 15 mille dinars est accordée à chacun des bénéficiaires pour la création de projet adapté aux spécificités locales et ayant un caractère environnemental.

Un accompagnement sera assuré aux bénéficiaires par l’association ATTES et les partenaires locaux, souligne Hélène Hammouda, expert ” retour et réinsertion ” pour le projet Lemma à l’OFII.

Parmi les projets retenus, figure la construction de gîtes ruraux avec des matériaux locaux (argile et bois) au profit d’un projet de tourisme alternatif qui sera développé par une société mutuelle groupant une dizaine de jeunes.

Des actions similaires ont été menées à Bizerte le 13 avril 2018, et à Mahdia le 24 du mois. Le programme cible en tout 80 à 100 Tunisiens de retour d’Europe ou des jeunes sans emploi, dans le cadre de la lutter contre la migration irrégulière.