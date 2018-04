La Fondation BIAT et l’école des Sciences et technologies du design (ESSTED) de Tunis lancent l’événement “Inn’Design“ sous la thématique du digital : «Le design numérique au service de la recherche au sein des écoles de design».

Au rendez-vous 3 jours (25, 26 et 27 avril 2018) de challenge, conférences, expositions, débats, performances artistiques…

La Fondation BIAT et l’ESSTED consolident leur collaboration par le lancement de ce nouveau projet. Il s’agit de de 48 heures de workshops et de challenges spécialement dédiés aux étudiants des écoles d’art et de design tunisiennes.

Lors de cet événement, les étudiants auront l’opportunité de concevoir dans le domaine du design, de travailler en équipe et de s’initier à l’art du pitch devant un jury de grande renommée.

Pour cette édition, la thématique du challenge porte sur l’utilisation du digital pour présenter les possibilités de valorisation et d’amélioration de la qualité de vie au sein de l’école.

Les deux institutions, soucieuses d’accompagner la jeunesse tunisienne sur les voies de l’excellence, l’innovation et la collaboration, œuvrent pour créer des interactions entre le monde universitaire et le monde professionnel. Inn’Design s’inscrit particulièrement dans cette démarche en contribuant à cultiver l’appétence des futurs professionnels pour le sujet du design. Une telle démarche nécessite une collaboration forte entre plusieurs métiers et favorise l’interdisciplinarité dans la formation des jeunes étudiants.

A propos de la Fondation BIAT pour la jeunesse

Créée en mars 2014, la Fondation BIAT accompagne la jeunesse tunisienne afin de réduire les inégalités sociales, de soutenir la création et la diversité culturelle, à travers trois axes principaux : l’éducation, la culture et la promotion de l’entrepreneuriat.

La Fondation BIAT est une traduction concrète et pérenne de l’engagement citoyen et de la démarche de responsabilité sociale de la BIAT.

http://www.fondationbiat.org.tn/

A propos de l’ESSTED de Tunis

Créée par décret en mai 2000, l’ESSTED est composé de trois départements ayant la charge de préparer des spécialistes de l’Image, des spécialistes de l’Espace et les spécialistes du Produit, conformément à ces préceptes conceptuels.

Au premier, est alloué la charge de former des professionnels en publicité graphique et en publicité audiovisuelle, au second des architectes d’intérieur et des scénographes et au troisième des professionnels en packaging, création industrielle, création en mobilier et création artisanale.

Son objectif est d’offrir aux étudiants de multiples opportunités, expériences et rencontres dans les domaines de la création, de la recherche et de la collaboration.

http://www.essted.rnu.tn/

Suivez-nous sur Facebook ; Twitter ; Youtube ; Instagram