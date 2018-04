Le sous-directeur de la santé environnementale à la Direction de la santé à Kasserine, Naceur El Mhamdi, a affirmé que 80% de l’eau potable assurée par les groupements hydrauliques pour approvisionner les agglomérations et établissements scolaires n’est pas conforme aux normes de qualité, et est donc impropre à la consommation.

Lors d’un point de presse tenu, mercredi 25 courant, en marge d’une journée de sensibilisation sur la qualité de l’eau, il a indiqué que ces eaux sont insalubres à cause de l’absence d’opérations de maintenance et nettoyage périodiques des citernes et de la non-conformité aux normes d’hygiène.

“La stagnation de l’eau dans ces citernes est à l’origine de la propagation de virus dont notamment l’hépatite A dans la région où le nombre des cas atteints s’est multiplié par dix en 2017 par rapport aux années 2015 et 2016”, a-t-il souligné, ajoutant que 600 cas ont été enregistrés dont un important nombre d’élèves des écoles rurales.

La même source a appelé à coordonner les efforts entre toutes les parties : groupements hydrauliques, établissements scolaires, directions régionales de la santé et de l’agriculture ainsi que autorités régionales et locales pour œuvrer à améliorer la qualité de l’eau potable dans les zones rurales et protéger les habitants de ces régions contre les maladies liées à l’eau.