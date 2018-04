La Société CEREALIS a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018.

Les ventes sur le marché local ont progressé de manière robuste enregistrant 21.66% de croissance en ce premier trimestre 2018, alors que les ventes à l’export restent irrégulières et enregistrent un recul de 66,79%. Les revenus totaux ayant progressé de 18%.

Les investissements et les endettements ont enregistré une augmentation et ce pour répondre au plan de structuration du Groupe et aux besoins de croissance de l’activité.

Au niveau qualitatif, l’entreprise continue à consolider son niveau de présence sur le marché et à renforcer sa maîtrise du mix produit.

Au niveau du consolidé, une croissance à deux chiffres a également été enregistrée, puisque les revenus ont progressé de 15.4% en ce premier Trimestre 2018, notant que l’activité liée à la distribution de produits importés a également contribué à la croissance.

Au niveau de l’endettement du Groupe, celui-ci se situe à 6,3 Millions de dinars, soit 0.7 Million de dinars environ de plus qu’à la même période 2017.