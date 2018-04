L’investissement dans le domaine des énergies renouvelables va augmenter de 30% en 2050 et permettra de créer 11 millions emplois dans le monde, selon la feuille de route sur la transition énergétique 2050 de l’Agence Internationale des Energies renouvelables (IRENA).

Ce plan présenté à l’occasion du Dialogue de Berlin sur la Transition Energétique (17 et 18 avril 2018), prévoit que l’augmentation du rythme d’exploitation des énergies renouvelables sera un facteur parmi 6 autres qui permettra de réaliser l’objectif de réduire l’augmentation des températures à 2%, un objectif universel de l’accord de Paris sur le Climat.

Le directeur général d’IRENA, Adnan Amin a indiqué que les énergies renouvelables devront représenter les 2/3 des sources d’énergie dans le monde en 2050, pour décarboniser le système de production mondial et éviter les effets néfastes du changement climatique.

“La transition énergétique n’aura pas seulement un effet positif dans la lutte contre les impacts des changements climatiques mais aussi va contribuer à des mutations sociales et économiques dans le monde et permettre de renforcer l’indépendance et l’autonomie en matière d’énergie”, a encore déclaré le premier responsable d’IRENA.