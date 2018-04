Deux mémorandums d’entente ont été signés à Séoul, lundi 23 avril, entre la Tunisie et la Corée du Sud dans le domaine des achats publics, en marge des travaux de la 10e commission mixte tuniso-coréenne.

Un autre mémorandum d’entente a, également, été signé entre l’Agence tunisienne de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et l’Union coréenne des petites et moyennes entreprises.

Intervenant à l’ouverture des travaux de la commission mixte, Khemaies Jhinaoui, le chef de la diplomatie tunisienne, a affirmé la volonté de la Tunisie de consolider ses relations de partenariat avec la Corée du Sud dans tous les domaines.

“La tenue de l’actuelle commission mixte est l’occasion de définir une feuille de route pour la promotion de la coopération bilatérale dans les secteurs prometteurs, à forte valeur ajoutée”, a-t-il assuré.

Il a donné un aperçu sur les grandes réformes économiques engagées par la Tunisie en vue d’améliorer le climat des affaires et drainer les investissements.

De son côté, la chef de la diplomatie sud-coréenne, Kang Kyung-wha qui a coprésidé l’ouverture des travaux, s’est félicitée du niveau exceptionnel atteint par les relations entre les deux pays, affirmant que la commission mixte constitue un nouveau palier dans le processus de consolidation des relations de coopération.

Jhinaoui s’est, par ailleurs, entretenu avec le président de l’Académie diplomatique coréenne.

Khemaies Jhinaoui conduit une délégation tunisienne à 10e commission mixte tuniso-coréenne (23 et 24 avril) à l’invitation de son homologue sud-coréenne Kang Kyung-hwa.