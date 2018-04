Le Premier ministre sud-coréen, Lee Nak-yeon, a accepté une invitation de son homologue tunisien, Youssef Chahed, à visiter la Tunisie.

Cette invitation lui a été remise, lundi 23 courant, par le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, en visite de travail à Séoul, les 23 et 24 avril 2018, où il préside avec son homologue sud-coréenne, Kang Kyung-hwa, la 10e session de la Commission mixte tuniso-coréenne suspendue depuis 2008.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, l’invitation a été favorablement accueillie par le premier ministre sud-coréen qui a promis de se rendre en Tunisie dans les plus brefs délais.

Au cours de son entretien avec Khemaïes Jhinaoui, le premier ministre sud-coréen a réaffirmé l’engagement de son pays à se tenir aux côtés de la Tunisie qui, à la faveur de la réussite de sa transition démocratique, jouit “d’une aura lumineuse dans la région et dans le monde”.

De son côté, Jhinaoui a appelé la Corée du Sud à sous-tendre les efforts de la Tunisie en matière de transition économique, à inciter les grandes entreprises et les hommes d’affaires sud-coréens à investir dans les secteurs à haute valeur ajoutée et à profiter des avantages et des opportunités prometteuses disponibles dans ce domaine.

D’après le même communiqué, une mission économique sud-coréenne se rendra d’ici fin 2018 en Tunisie pour prendre connaissance des mégaprojets programmés dans le cadre du plan de développement quinquennal (2016-2020) et identifier les opportunités de coopération entre les hommes d’affaires sur la base d’un partenariat gagnant-gagnant.