ASSURANCES SALIM a publié ses indicateurs d’activité relatifs au 1er trimestre 2018.

Au 31.03.2018, le chiffre d’affaires global de SALIM s’est établi à 35,1MD contre 22,6MD au 31.03.2017, soit une croissance de 55% et une réalisation supérieure aux objectifs escomptés.

L’assurance vie, cœur de métier pour SALIM, affiche la meilleure croissance et un taux de réalisation de plus de 35%. De même, la performance requise se confirme en assurances non vie qui affiche un chiffre d’affaires de 18,3MD contre 14,1MD au 31.03.2017, soit un taux d’évolution de 30%.

Les primes cédées ont enregistré une évolution de 13%, expliquée essentiellement par l’augmentation du chiffre d’affaires.

De sa part, la charge de sinistre totalise 11,6MD contre 15,5MD au 31.03.2017 soit une baisse de 25%. Ce repli témoigne d’une meilleure maîtrise de la charge de sinistres et du retour à la normale de la sinistralité en assurance Vie et en assurance Maladie.

Les produits des placements ont affiché une progression de 31% par rapport à la même période de l’année 2017.