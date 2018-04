Le “Désert Hétérotopique”, se déroulera du 24 au 28 avril à Tataouine. Cet événement culturel et touristique insolite se tiendra dans les Ksours sahariens, espaces architecturaux traditionnels au charme envoûtant. Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre du mois du patrimoine (18 avril-18 mai) sera marquée par des débats qui se tiendront en plein désert dans le cadre de cet événement exceptionnel.

“Désert hétérotopique” a pour objectif de contribuer au renouveau du tourisme culturel. Organisé avec l’appui de plusieurs partenaires notamment le gouvernorat de Tataouine, le ministère des affaires culturelles, le ministère du tourisme et de l’artisanat, l’Institut français de Tunisie (IFT), ce festival est un véritable trait d’union entre le design, l’art, la culture et le théâtre à Tataouine. C’est aussi un formidable événement de sensibilisation des populations locales comme des festivaliers, au patrimoine matériel et immatériel unique de la région et classé par l’UNESCO. L’Institut français de Tunisie soutiendra la venue des trois laboratoires de recherche français qui contribuent à la tenue de ce projet original : Alain Findeli pour le “Laboratoire Projekt”, Imed Ben Youssef pour l’Institut “Acte UMR 8218” et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Au programme figurent des débats en plein désert, des expositions d’artistes et de designers, un spectacle théâtral interactif, une journée d’études, des workshops, des soirées musicales, ainsi que des visites de sites historiques…