L’Audi A4 Berline surprend. Disponible en option, l’Audi virtual cockpit, tableau de bord entièrement digital, rassemble toutes les informations sur un écran LCD haute définition de 12,3 pouces directement en ligne de mire du conducteur.

Sept moteurs, mais un seul principe : moins de consommation, plus de performances.

Les moteurs TFSI

La motorisation 1.4 TFSI développe 150 ch et un couple de 250 Nm. L’Audi A4 Berline passe de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 210 km/h*. Grâce au recours à l’aluminium, le bloc-moteur pèse à peine plus de 100 kg.

Les moteurs TDI

La gamme des moteurs TDI s’ouvre avec le 2.0 TDI, disponible en 150 ch ou 190 ch. Les performances sur route sont impressionnantes : avec la version 150 ch, l’Audi A4 Berline franchit la barre des 100 km/h en 8,7 secondes et peut atteindre 219 km/h*. Avec la version 190 ch, elle passe de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes pour une vitesse de pointe de 237 km/h*.

Une version est disponible pour le six cylindres 3.0 TDI en 272 ch. Pour cette dernière, l’Audi A4 Berline passe de 0 à 100 km/h en 5,3 secondes et peut atteindre jusqu’à 250 km/h (limitée électroniquement)*.

Audi virtual cockpit



Confort de conduite et expérience technologique, c’est ce que garantit l’Audi virtual cockpit. Ce tableau de bord entièrement digitalisé, composé d’un écran LCD haute définition 12,3 pouces, dispense toutes les informations utiles au conducteur.

Deux modes sont sélectionnables sur le volant multifonction : le mode progressif se caractérise par une fenêtre centrale dominante, tandis que les instruments (compte-tours et compteur) apparaissant en plus petit sur les côtés. En mode classique, la priorité va aux instruments. La fenêtre centrale comprenant la carte de navigation, les listes téléphoniques ou encore les pistes audio est donc réduite en conséquence.

L’Audi virtual cockpit emploie toute une palette de couleurs vives pour améliorer le confort de lecture : le orange est utilisé pour le menu Média, le vert pour le menu Téléphone.

Le volant multifonction permet de commander l’Audi virtual cockpit. Tout comme le système audio, l’ordinateur de bord, le téléphone et la navigation qui s’effectuent à l’aide des boutons sur la branche gauche. Le bouton « View » sert à changer de mode.

(*vitesse maximale sur circuit)