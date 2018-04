L’Afrique regorge de possibilités en matière production agricole. Souvent, cette production n’est pas relayée par la transformation et la valorisation des produits sur place.

La réalité évolue. De multiples success stories éclosent en Afrique dans le domaine de l’agroalimentaire. De plus en plus, leur réussite tient au sens de l’innovation de leurs promoteurs et à leur détermination face aux écueils qui se sont dressés sur leur chemin.

La réussite dans le secteur de l’agriculture et l’agroalimentaire est souvent synonyme de renforcement des capacités, d’innovation, d’évolution des mentalités, d’intégration dans les chaînes de valeurs, de création de centres d’incubation, d’image de marque et d’emballage des produits.

(Source: Forum Economique Africain – Tunisie avril 2018)