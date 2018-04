Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a eu un entretien, vendredi 13 avril au Bardo, avec l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara, qui vient de prendre ses fonctions.

L’entretien a permis de mettre l’accent sur “la solidité des relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et l’Italie dans les différents domaines et la volonté commune des deux pays de les renforcer davantage à tous les niveaux”.

L’entrevue s’est déroulée en présence de Mohamed Ben Souf, assesseur du président de l’ARP chargé de la communication et représentant des Tunisiens en Italie, Fayçal Khalifa, assesseur du président de l’ARP chargé des relations extérieures, et Oussama Seghaier, président de la Commission des Tunisiens à l’étranger et représentant des Tunisiens en Italie.