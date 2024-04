Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbala, a réitéré le soutien inconditionnel de la Tunisie à la cause palestinienne, lors de son allocution prononcée en son nom, par son adjoint chargé de la gestion générale, Fadhel Ben Tukia, à la 5ème conférence de la ligue des parlementaires pour EL Qods, tenue à Istanbul (Turquie) du 26 au 28 avril 2024 dont le thème est “Liberté et Indépendance de la Palestine.

Dans un communiqué rendu public dimanche par le parlement, Bouderbala a salué la détermination et la bravoure des frères palestiniens à Gaza depuis plus de 6 mois et leur résistance face à la machine de guerre génocidaire et aux attaques barbares menées par les forces d’occupation sioniste en infraction aux droits humains et face au mutisme et une inaction de la communauté internationale.

Bouderbala a réitéré l’appui de la Tunisie et son soutien infaillible au côté du peuple palestinien afin de parvenir à recouvrer ses terres spoliées et instaurer son Etat indépendant avec pour capitale Al Qods. Il a également dénoncé la position de certains pays qui soutiennent l’entité sioniste, auteur de crimes de guerre et responsable d’une destruction massive des hôpitaux, des maisons et de toute l’infrastructure de base dans les territoires palestiniens occupés, appelant à ce propos, à stopper immédiatement les attaques des forces d’occupation.

Le président de l’ARP a également appelé la ligue internationale des parlementaires pour Al Qods à accroitre les efforts et coordonner les positions des parlementaires au service de la cause palestinienne conformément aux résolutions et droits internationaux.

Les travaux de la 5ème conférence de la ligue des parlementaires pour El Qods est tenue en Turquie, en présence du président Turc Repec Tayyip Erdogan et la participation de près de 600 parlementaires de plus de 75 pays.