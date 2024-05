Dans un contexte de multiplication des moyens de paiements et une augmentation des risques de fraude, Kepler, solution IA pour une gestion proactive des Risques, propose une solution innovante pour sécuriser les transactions financières.

Une solution optée par Tanitlab, startup franco-tunisienne spécialisée dans la data, le cloud et l’intelligence artificielle (IA), pour la gestion du risque opérationnel (fraude et risque), inhérent aux banques, établissements de microcrédit et sociétés de leasing en Tunisie.

Kepler investit dans l’intelligence artificielle pour offrir une analyse précise et instantanée des transactions. Kepler peut être intégrée directement dans les infrastructures informatiques des clients (on-premise) ou déployé en mode SaaS, permettant ainsi une flexibilité et une compatibilité optimales avec les systèmes d’information existants.

Une Nouvelle Ère dans la Détection et la Prévention de la Fraude

Kepler transforme la manière dont les institutions financières se comportent dès que confrontées aux activités frauduleuses. Il leur permet de prédire les comportements frauduleux futurs, et les aide à atténuer les risques potentiels. Par ses couches applicatives qui se basent sur des algorithmes complexes, Kepler évalue les volumes massifs de données des transactions pour repérer les anomalies et les comportements frauduleux avant qu’ils ne se manifestent, offrant ainsi une sécurité renforcée aux institutions financières.

Conformité aux normes internationales et réglementations Locales

Dans son engagement pour la conformité et assistance à l’opérationnel, Kepler s’aligne avec les normes IFRS 9 et les directives de la Banque Centrale de Tunisie quant aux créances douteuses. Tout en assurant une conformité rigoureuse aux exigences réglementaires, l’alignement aux normes IFRS permet, aux banques, grâce à l’IA d’évaluer plus de données et de dégager les informations utiles qui les préserve contre les pertes et stimule le retour sur investissement pour leurs clients

Tanitlab : Un Partenaire Stratégique pour les Institutions Financières

Tanitlab propose aux acteurs du secteur financier tunisien à adopter Kepler pour renforcer leurs mesures de sécurité et optimiser leur gestion des risques. “Notre objectif est d’accompagner les institutions financières dans l’utilisation stratégique de leurs données, en vue d’améliorer la sécurité et la prise de décision. Kepler est une réponse adaptée aux défis contemporains du secteur en matière de fraude,” explique Mohamed Bahri, CEO et cofondateur de Tanitlab.

À propos de Tanitlab

Tanitlab est une société spécialisée dans la data, le cloud et l’intelligence artificielle, proposant des solutions de digitalisation, de gouvernance des données, et de détection de fraude. Avec une présence en France et en Tunisie, Tanitlab allie expertise technique à une approche client centrée pour transformer les défis en opportunités.

Toutes les informations sur les solutions Kepler et Tanitlab sont disponibles sur le site

www.keplerai.app