La 14èmeédition du Salon Méditerranéen de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire organisé par l’Association de la Foire Internationale de Sfax du 15 au 19 mai 2024 a été inauguré aujourd’hui mercredi sous la présidence du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdelmonem Belaati en présence des cadres régionaux, de représentants de délégations étrangères et de l’Ambassadeur de l’Algérie en Tunisie, sachant que ce pays frère est l’invité d’honneur de la manifestation marquée par la présence de nombreux pays dont la Tunisie, l’Algérie, La Libye, les Emirats Arabes Unis, la France, la Russie, l’Espagne, la Jordanie, la Syrie, la Turquie, la Mauritanie et la Suède.

Environ 124 exposants sont venus présenter leurs produits et services couvrant les divers secteurs agricoles et agroalimentaires dans ce salon spécialisé devant drainer plus de 1500 visiteurs professionnels.

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche avait entamé sa visite dans le gouvernorat de Sfax par une visite de prospection du projet de dessalement de l’eau de mer à Gargour (20 km vers le sud de la ville de Sfax). Il a exhorté l’entreprise en charge de la réalisation de cet ambitieux projet visant à desservir le gouvernorat de Sfax en eau potable et mettre fin au calvaire des coupures d’eau de la SONEDE causé aux habitants de cette région au cours des dernières années à respecter les délais d’exécution.

Ces délais consistent à voir l’entame de l’entrée en service semi-industrielle progressive des composantes de ce projet se faire d’ici la fin du mois de juin, début juillet prochains, a fait savoir le PDG de la SONEDE M. Ahmed Soula.

Rappelons que l’investissement alloué à ce projet frôle les 1000 MD et comporte 4 unités de dessalement par Osmose inverse d’une capacité de 25 mille mètres cubes par jour chacune. Cette capacité est extensible et pourrait atteindre le double.

Mohamed Sami KECHAOU